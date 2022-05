Hakimi: “Di rinnovo Mbappé sapevo prima di tutti. Su Whatsapp…”

L'ex nerazzurro è stato ospite di un programma comico e ha raccontato del suo legame con l'attaccante francese

«È stata una grande sorpresa per tutti il fatto che resterà. Sì, è vero. Ho saputo qualche giorno prima di tutti gli altri che Kylian sarebbe rimasto», ha confessato in un'intervento su un programma comico. «Il mio Whatsapp in questi giorni? Mi ha scritto anche chi non mi scriveva da tempo per chiedermi cosa avrebbe fatto Mbappé. Poi quando hanno saputo che sarebbe rimasto e che sapevo prima di tutti mi hanno scritto per dirmi "sei un bastardo"». Il siparietto dimostra ancora una volta il rapporto bellissimo tra l'ex nerazzurro e il giocatore francese che stando a quanto dicono in Francia avrà un certo peso anche nelle scelte che il club farà sulla rosa.