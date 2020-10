Inter, Hakimi negativo. Ecco cosa serve per averlo a Genova: “Rispetto a Bastoni e Young…”

E’ corsa contro il tempo per affinché l’Inter abbia a disposizione Achraf Hakimi contro il Genoa. Con il secondo tampone negativo, infatti, il club nerazzurro avrà bisogno di un certificato rilasciato dall’Ats di Milano:

“Servirà un certificato dell’Ats di Milano di conferma che il tampone di Hakimi di martedì era un “falso positivo”. Come spiegato, a differenza di quanto accade con i giocatori reduci da quarantena, l’eventuale secondo tampone negativo di Hakimi non costringerà il giocatore a svolgere l’iter di autorizzazioni che hanno dovuto fare per esempio Bastoni e Nainggolan nei giorni scorsi e che dovrà fare lo stesso Young, ma basterà una comunicazione da parte dell’Ats di Milano“, si legge su Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)