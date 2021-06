Hakimi, Inter tiene il Chelsea in corsa. Ma Achraf non farà alcun dietrofront

I Blues non sono del tutto fuori dalla corsa al marocchino, che però ha già un accordo ben saldo con il Psg

Achraf Hakimi si avvicina a grandi falcate al Paris Saint-Germain, con il Chelsea che non sembra più avere molto margine di manovra. Non è però ancora finita per i Blues, come si legge sul Corriere dello Sport: "Ovvio che l’Inter consideri i Blues ancora in corsa. Solo che non è stato trovato l’incastro giusto tra la valutazione di Marcos Alonso, unica contropartita tecnica considerata, e il conguaglio economico (il club nerazzurro vorrebbe 55 milioni), ma soprattutto non c’è un ancora un accordo tra Hakimi e gli inglesi. Anche perché il marocchino, come ormai confermato da più parti, ha detto sì al Psg, accettando un ingaggio principesco da 8 milioni più 2 di bonus, esattamente il doppio rispetto al 2020/21 con l’Inter.