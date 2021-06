Hakimi-Psg, oggi nuovi contatti con l’Inter. TS: “Non è da escludere che…”

Manca poco al 30 giugno e, secondo Tuttosport, l'Inter potrebbe addirittura abbassare ancora le proprie pretese

Marco Astori

Continua il tira e molla tra l'Inter e il Paris Saint-Germain per quanto riguarda Achraf Hakimi, che si avvicina sempre di più ai francesi, che però non hanno ancora accontentato appieno l'Inter sulla richiesta. Scrive Tuttosport: "Il problema è che dopo aver alzato l’offerta sopra i 60 milioni, bonus compresi, il Psg sta ora trattando con cautela e non si avvicina ai 70 che l’Inter vorrebbe ricevere.

I nerazzurri sono già scesi dalla richiesta iniziale di 80, ma non vorrebbero abbassare ulteriormente l’asticella o per farlo vorrebbero che la parte fissa messa sul piatto dal Psg fosse di almeno 60 milioni (meglio se 65), ai quali poi aggiungere i vari bonus, facili da raggiungere, per arrivare o avvicinarsi ai 70. Il Chelsea si è spinto al massimo a 50/55 milioni più il cartellino di Marcos Alonso, elemento gradito all'Inter per la fascia sinistra, ma i nerazzurri preferiscono incassare più denaro e per questo il Psg rimane avanti.

Il tempo, però, passa e non è da escludere che per chiudere entro il 30 giugno, i dirigenti nerazzurri siano costretti ad abbassare ulteriormente la soglia. Leonardo sa che l'Inter ha la necessità di definire il tutto entro fine mese e per questo aspetta ad alzare l'offerta. Oggi sono previsti nuovi contatti, sarà la svolta o ancora un rinvio?".