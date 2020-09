Hakimi-Inter, operazione fortemente voluta da dirigenza e Conte. TS: “Ma conoscendo Antonio…”

“Conoscendo Conte, Achraf Hakimi dovrà imparare in fretta a difendere, anche se a infiammare i tifosi nerazzurri sono le galoppate di colui che è stato di fatto il primo colpo della campagna acquisti interista. Un’operazione fortemente voluta dalla dirigenza e dall’allenatore per mettere le ali all’Inter”. E’ questo il commento di Tuttosport in merito alle prime parole di Hakimi come nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno marocchino ha espresso parole al miele nei confronti di Conte e ha assicurato di dare il proprio contributo per provare a vincere lo scudetto.