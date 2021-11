Hakimi, Pochettino: “Mi ha chiesto una cosa che i giocatori non mi chiedono mai”

Il tecnico del Psg ha raccontato un curioso episodio con l'esterno marocchino protagonista

Nonostante sia stato espulso contro il Marsiglia, Achraf Hakimi è, con Mbappé, il giocatore più decisivo della stagione per il Psg. Mauricio Pochettino non perde occasione per elogiare l'ex nerazzurro e in conferenza stampa ha raccontato un episodio molto particolare. "Achraf mi ha chiesto come stavo e sono rimasto sorpreso, mi ha detto che chiedo sempre ai giocatori come stanno, ma loro non me lo chiedono mai", ha detto l'allenatore.