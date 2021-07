Difensori a prezzi da bomber: c’è anche Hakimi, prototipo della nuova generazione

Il Corriere della Sera oggi torna sulla cifra incassata dall'Inter per l'esterno marocchino, ceduto al PSG in estate

Il Corriere della Sera oggi torna sulla cessione di Achraf Hakimi , passato dall’Inter al PSG in questa finestra di mercato. Nell’analisi sui difensori ceduti a prezzi da bomber, si parla anche dell’esterno marocchino, passato dall’Italia alla Francia per quasi 70 milioni di euro.

“Nella top 5 dei colpi di questa sessione, dietro all’attaccante Jadon Sancho passato dal Dortmund al Manchester United per 85 milioni, compaiono tutti difensori. I 68 investiti dal Psg per comprare Achraf Hakimi dall’Inter sono la prova provata di quanto un grande club non possa più accontentarsi di terzini classici, che si limitano a difendere, indipendentemente dal modulo tattico utilizzato. Il marocchino è il prototipo della nuova generazione di specialisti, che sanno coprire e attaccare senza perdere né l’una né l’altra specificità”, si legge.