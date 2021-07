Hakimi, la positività al covid è leggera: domenica si allena col PSG

In Francia parlano del marocchino e della positività rilevata qualche giorno fa: sarebbe leggermente positivo e potrà tornare in campo presto

Ad ottobre dello scorso anno era stato tra i positivi dell'Inter al coronavirus. In realtà si era poi scoperto che Hakimi era un falso positivo. Aveva saltato la sfida di Champions League con il Borussia Mönchengladbach e si era poi scoperto che non era leggermente positivo, ma era risultato negativo al doppio giro di tamponi effettuati qualche ora dopo.

Nei giorni scorsi il PSG ha annunciato che il marocchino, ceduto al club parigino dai nerazzurri qualche settimana fa, è positivo al coronavirus. In realtà si tratta di un 'sovraccarico virale', quindi il calciatore è leggermente positivo e dovrebbe riprendere ad allenarsi già nel fine settimana. Attualmente è in isolamento ma potrà rientrare a breve per la preparazione della Ligue1, il suo nuovo campionato.