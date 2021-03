Inter, giornata di rientro per alcuni Nazionali: ecco Hakimi in aereo

Il giocatore ha giocato con il Marocco novanta minuti: ora si è imbarcato su un aereo privato che lo riporterà a Milano

Anche lui era partito per giocare con il Marocco . Hakimi , dopo aver giocato l'ultima gara in programma della sua Nazionale, quella contro il Burundi ed essere rimasto in campo novanta minuti, sta rientrando a Milano.

Lui stesso ha postato sui social le sue foto nell'aereo che lo riporterà alla corte di Conte. Come Skriniaranche lui si è imbarcato su un volo privato per l'Italia ed è pronto a rimettersi a disposizione del tecnico nerazzurro. Nelle foto ha una maglietta particolare, c'è un orso con una bandierina in mano. Per questo nella didascalia del post, oltre all'emoticon dell'aereo c'è l'emoticon di un orsetto che ha fatto sorridere i tifosi. Gli scrivono che lo stanno aspettando, a braccia aperte.