Hakimi e il grande rifiuto ad un club della Premier League: “C’era un’offerta…”

Achraf Hakimi avrebbe rifiutato un’offerta del Manchester United. Lo sostengono i media spagnoli, assicurando che i Reds furono tra quei club che presentarono una proposta per cercare di aggiudicarsi uno dei giocatori più impressionanti della Bundesliga. Ora il terzino del Real Madrid è destinato ad unirsi all’Inter di Antonio Conte (nella giornata di oggi previste le visite mediche e la firma). Nonostante AS annoveri lo United tra i club che hanno mostrato un concreto interesse per Achraf in Premier sono dubbiosi. Ole Gunnar Solskjaer sarebbe contento delle sue opzioni in difesa e investire una cifra importante per Hakimi non avrebbe avuto senso date le brillanti prestazioni di Aaron Wan-Bissaka arrivato dal Crystal Palace.

(AS/Manchester Evening News)