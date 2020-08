Inter, Hakimi non vede l’ora: allenamenti già ripresi sotto il sole per l’avventura nerazzurra

Dovrà conoscere un nuovo Paese, un nuovo ambiente, un nuovo campionato, nuovo allenatore e nuovi compagni. Ma, a giudicare dalle ultime foto pubblicate su Instagram, Achraf Hakimi non vede l’ora di vestire la maglia dell’Inter.

In attesa di sgobbare con il nerazzurro addosso agli ordini di Antonio Conte (o dell’eventuale sostituto), infatti, l’ex Borussia Dortmund e Real Madrid ha già ripreso, dopo qualche giorno di vacanza, gli allenamenti in solitaria. Sotto il sole, sudore e sorrisi per il marocchino, che non vede l’ora di abbracciare i colori nerazzurri: