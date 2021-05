Tutti gli occhi puntati su Hakimi. Lui intanto va in ritiro col Marocco

Il Ct della Nazionale Halilhodžić ha convocato il giocatore per le partite amichevoli contro Ghana e Burkina Faso

È l'uomo del momento in casa Inter. Perché ha vinto lo scudetto, perché si parla di lui in chiave mercato e i tifosi già hanno cominciato a rimpiangerlo. Il PSG vuole Hakimie se arriverà ad offrire quanto richiesto dall'Inter (circa 80 mln) Achraf partirà e lascerà Milano dove era arrivato un anno fa. Quando è arrivato tutti hanno pensato di rivedere finalmente i tempi di Maicon sulla fascia destra ed è stato un chiaro segnale su una vittoria che sarebbe arrivata prima o dopo. È arrivata presto. E adesso sembra anche presto per lasciare andare il giocatore, giovane promessa già mantenuta.