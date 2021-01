TS – Inter, tocca ad Hakimi: l’erede di Maicon ritrova il Benevento. All’andata…

Nella gara d’andata, al ‘Vigorito‘, era arrivata la prima da titolare in nerazzurro. Un girone fa, contro il Benevento è scattata la definitiva scintilla tra l’Inter e Achraf Hakimi.

Il primo gol e il secondo assist stagionale. È stato questo il bottino del laterale ex Real Madrid e Borussia Dortmund nella sfida d’andata contro Inzaghi e i suoi. E dopo pochi mesi, Hakimi ha già scomodato paragoni importanti. “Un laterale capace di raccogliere l’eredità dell’esterno destro talentuoso lasciata spesso vacante da Maicon in poi, che spacca le partite e illumina il gioco offensivo dell’Inter” scrive Tuttosport.

Secondo quanto riferisce il quotidiano, Hakimi sarà titolare contro il Benevento a causa della squalifica rimediata in Coppa Italia, che gli costringerà a saltare la gara d’andata: il marocchino era diffidato e ha rimediato il giallo per un fallo su Krunic, che gli costerà l’andata contro la Juventus. Un’assenza pesante per Conte, che lo proporrà dall’inizio questa sera contro il Benevento.