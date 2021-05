Inter, Hakimi saluta Conte: “Grazie mister per quello che mi hai insegnato”

Con un post sul proprio profilo Instagram, Achraf Hakimi ha salutato Antonio Conte, che ha detto ufficialmente addio all'Inter

"Grazie mister per quest'anno insieme e per tutto quello che mi hai insegnato! Auguro a te e al tuo staff il meglio per il futuro". Con questo post, condiviso sul proprio profilo Instagram, Achraf Hakimi ha salutato Antonio Conte, che nelle scorse ore ha detto ufficialmente addio all'Inter.