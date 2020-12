TS – Hakimi o Darmian ma non solo: i dubbi di Conte per lo Shakhtar. “Da non escludere che…”

Per il momento, sono solo due i dubbi di formazione di Antonio Conte in vista di Inter-Shakhtar Donetsk e riguardano le due corsie laterali del centrocampo: Hakimi, Darmian, Young e Perisic si giocano, in quattro, le due maglie da titolare mentre il resto della squadra è pressoché scontato – Skriniar, De Vrij e Bastoni dietro, Brozovic e Gagliardini in mezzo e Lukaku e Lautaro davanti – in attesa di ricevere novità circa le condizioni di Barella e Vidal, entrambi a rischio.

HAKIMI E DARMIAN – Le quotazioni di Hakimi sono in netta risalita e non solo per la doppietta contro il Bologna che è di per sé un ottimo segnale, proprio nel momento in cui Conte sembrava aver trovato certezze con Darmian a destra e Young a sinistra. “Darmian era stato esemplare in Germania realizzando il primo gol nerazzurro. Adesso, però, l’allenatore salentino potrebbe mischiare le carte. Le quotazioni di Hakimi sono in risalita. Ma non è facile privarsi di Darmian dal primo minuto, visto l’ottima condizione dell’ex giocatore del Torino. Non è nemmeno escluso che Darmian possa essere utilizzato a sinistra (è già successo in questa stagione) lasciando spazio ad Hakimi a destra, in modo da schierare subito i due esterni più in forma in questo momento”, commenta Tuttosport che però non esclude un impiego di Young, apprezzato da Conte per la saggezza tattica, mentre Perisic sembra avere meno chance.