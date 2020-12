Hakimi show a Verona, Tuttosport: “Non lo pigliano mai. Uno spettacolo meglio di…”

Achraf Hakimi non ha segnato ma è stato il protagonista indiscusso nella vittoria per 2-1 dell’Inter a Verona. L’esterno marocchino ha sfoderato un altro assist (il quarto del suo campionato) per l’1-0 di Lautaro e prodotto un’infinità di giocate dalle sgroppate sulla fascia destra.

E difatti i giornali ne tessono le lodi. “Nel primo tempo dormicchia, nel secondo pare un extraterrestre: consegna l’assist a Martinez e, quando parte, non lo pigliano mai. Uno spettacolo meglio dei botti di San Silvestro”, il commento di Tuttosport che gli dà un 7.5 proprio come il Corriere dello Sport che invece aggiunge: “Inizio promettente, poi cala ma la ripresa è da fuoriclasse. Suo l’assist dell’1-0 e quante volate…”.