Hakimi spaventa il Psg: “Real è casa mia, vedremo cosa accadrà. E la Premier…”

L'ex esterno dell'Inter non ha nascosto il suo desiderio di tornare al Real

Risolta, come sembra, la grana Mbappé, al Psg devono fare i conti con le ultime dichiarazioni di Achraf Hakimi. L'ex nerazzurro, intervistato dalla Tv del Qatar Al Kass, non ha nascosto il suo desiderio di tornare al Real Madrid. Inoltre il marocchino vorrebbe un giorno giocare in Premier League: "Il Real è il club che mi ha dato la possibilità, che mi ha permesso di raggiungere il livello professionistico, che mi ha insegnato tutto, calcisticamente e personalmente. Ringrazio molto il Real Madrid. Vedremo cosa accadrà in futuro, ma è casa mia e mi è sempre piaciuto stare lì".