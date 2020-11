Hakimi-Real, voglia di vendetta sportiva. “Ad Achraf non è affatto piaciuto il fatto che…”

Sarà una notte speciale per Achraf Hakimi, che stasera tornerà in campo contro il Real Madrid, la sua squadra del cuore e quella in cui è cresciuto. E il Corriere dello Sport spiega perché l’esterno dell’Inter è a caccia di una “vendetta sportiva” contro le Merengues: “Al Real è rimasto legato perché quella è stata casa sua per anni e perché con quella maglia ha vinto la Champions.

Il modo in cui è stato venduto, però, non gli è piaciuto. Perché dopo i due anni al Borussia Dortmund aveva dimostrato di poter essere titolare anche al Bernabeu e invece Perez e Zidane hanno preferito tenersi Carvajal (stasera assente per infortunio) e monetizzare la cessione del marocchino“, si legge.