Hall of Fame Inter, al via la quarta edizione. I possessori di Fan Token…

Altre vecchie glorie sono pronte ad entrare nella Hall of Fame nerazzurra: speciali iniziative dedicate ai possessori degli Inter Fan Token di Socios.com

L’Hall of Fame dell’Inter torna nella sua quarta edizione per iscrivere quattro nuove leggende

nello speciale albo nerazzurro. Le votazioni, che prendono il via oggi, daranno la possibilità come di consueto a diverse categorie di esprimere le proprie preferenze: dai tifosi, che ancora una volta potranno votare attraverso il sito inter.it, ai giocatori di tutte le squadre nerazzurre, passando per i dipendenti del Club, gli Hall of Famer nominati nelle precedenti edizioni e i rappresentanti dei più importanti media nazionali e internazionali.