Hamsik esulta per la finale del Napoli: “Complimenti alla squadra e a Mertens. Con la Juve…”

A Radio Marte, è intervenuto Marek Hamsik, ex capitano del Napoli che ha commentato così la qualificazione degli azzurri per la finale di Coppa Italia dopo l’1-1 con l’Inter:

“Per iniziare volevo fare i complimenti alla squadra e alla società per la conquista della finale. E complimentarmi con Dries per il suo record: gli faccio i miei sinceri auguri e complimenti, veramente è una grande cosa essere nella storia del Napoli come miglior marcatore di sempre, sono felice per lui perché è un ragazzo speciale, uno scugnizzo napoletano, il nostro Ciro. Un grosso in bocca al lupo per la finale di Coppa Italia, nella quale si affronterà una squadra rivale come la Juventus, sarà una grandissima sfida. Spero di svegliarmi la mattina e trovare il Napoli vincitore. In Cina la partita va in onda alle 3 del mattino ma io poche ore dopo mi alleno, impossibile che io la guardi ma con la mia testa e il mio cuore tiferò per il Napoli. Spero che i ragazzi possano, dopo qualche anno, di nuovo alzare la coppa nella Capitale. Un grandissimo in bocca al lupo e forza Napoli sempre!”.