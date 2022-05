Hamsik: “L’Inter mi voleva, ma non sarei mai andato in un altro club italiano”

L'ex centrocampista e capitano del Napoli rivela: "Mazzarri mi avrebbe portato a Milano, non posso smentire"

Marek Hamsik, ex centrocampista e capitano del Napoli e attualmente in forza ai turchi del Trabzonspor, in un'intervista concessa al Corriere dello Sport ha svelato alcuni retroscena di mercato che lo riguardano: "Allegri mi ha cercato sia ai tempi del Milan che della Juventus? Confermo. E adesso posso rivendicare con orgoglio che la stima di un allenatore di questo spessore mi ha fatto enormemente piacere. Non gli ho mai parlato direttamente ma sapevo che mi considerava degno di giocare con lui e che ne sarebbe stato contento".

"Non posso smentire. Ma io non ho mai pensato di lasciare Napoli, non sarei mai andato a giocare in un'altra squadra italiana. Non ci sarei riuscito. Non ce l'avrei fatta".