CdS: “Handanovic bollito? Si diceva lo stesso per Buffon 10 anni fa. Samir…”

Le recenti prestazioni negative hanno posto Samir Handanovic nel mirino delle critiche anche dei tifosi nerazzurri

«Prima di dare per bollito un portiere con quella storia conviene pazientare. Dicevano che fosse bollito perfino Buffon dieci anni fa... Non è un bel momento per i portieri della Serie A, anche Szczesny sta passando un momento critico. Handanovic non è più di primo pelo, però per ritenerlo il punto debole della difesa nerazzurra meglio aspettare».