A pochi giorni dall'inizio del campionato, La Gazzetta dello Sport analizza il tema portieri, aprendo il dibattito dopo l'addio di Donnarumma dal Milan. La Rosea analizza quello che risulta essere uno scontro generazionale, visto che portieri esperti come Handanovic, Szczesny, Reina e Rui Patricio giusto per citarne alcuni, si confrontano con nuove leve con profili più giovani come Cragno, Musso e il milanista Maignan. La Gazzetta si concentra sul portiere interista e lo analizza così:

"Handanovic ha lo scudetto sul petto e nello scorso campionato ha saputo rispondere con alcune grandi parate alle critiche che avevano sottolineato una serie di errori o di incertezze. Lo sloveno continua l’inseguimento a Walter Zenga nella classifica del portiere più presente nella storia dell’Inter e lo fa con la serenità che l’ha sempre caratterizzato: un capitano vero, che ha già raggiunto il livello più alto della carriera e che sta gestendo con serietà e professionalità la fase finale".