Inter, cifra tonda per Handanovic: 550 in Serie A. “Con Onana l’anno prossimo…”

Contro l'Empoli, Samir Handanovic ha raggiunto quota 550 presenze in Serie A. Una cifra che racconta la sua grande carriera

"Quella di venerdì contro l’Empoli è stata la presenza ufficiale numero 550 di Samir Handanovic in Serie A (364 Inter, 182 Udinese, tre Treviso, una Lazio). Cifra tonda per il portiere nerazzurro che attualmente è il secondo giocatore non italiano per numero di presenze nel nostro campionato. In vetta alla classifica c’è un altro (ex) capitano dell’Inter, Javier Zanetti , che detiene il primato con ben 615 presenze. Quota che difficilmente Handanovic supererà. Facendo i conti, gli ci vorrebbero almeno altre due stagioni quasi tutte giocate come titolare e l’arrivo di Onana in estate, però, rende complicato pensare che il portiere sloveno possa riuscire a mantenere la stessa media di presenze delle passate stagioni".