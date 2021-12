CdS – Handanovic, dalle critiche alle parate salva-risultato

Il portiere nerazzurro era stato criticato per qualche incertezza di troppo ma da almeno due mesi si è reso protagonista di interventi decisivi

"Ad inizio di stagione il numero 1 sloveno era finito nel mirino della critica per qualche incertezza di troppo, ma almeno da un paio di mesi si sta rendendo protagonista di interventi decisivi. Il fantasma di Onana, già preso per la prossima stagione, e la trattativa non ancora iniziata per il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno non lo disturbano. Handanovic sta semplicemente facendo ciò che, da quasi un decennio, ha sempre fatto all'Inter, ovvero interventi spesso salva risultato", ha scritto il quotidiano sportivo.