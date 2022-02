Inter-Milan, pagelle TS: Handanovic e de Vrij, errore gravissimo. Bene i croati

Le pagelle di Tuttosport su Inter-Milan: Brozovic e Perisic i migliori fra i nerazzurri, i cambi non incidono

Il derby di Milano va al Milan, a cui bastano pochi minuti per ribaltare l'iniziale svantaggio. Partita buttata via dall'Inter, per larghi tratti del match in controllo pressochè totale. Tuttosport si sofferma sull'errore commesso da Handanovic e da de Vrij, protagonisti in negativo sul secondo gol di Giroud. Il portiere nerazzurro "Pasticcia colpevolmente sul tiro, non certo irresistibile, di Giroud che regala al Milan la vittoria. Errore gravissimo per l'importanza che può avere nell'economia del campionato", mentre il centrale olandese "Dopo la topica su Immobile in Inter-Lazio, macchia un altro big match con un errore da bollino blu, permettendo a Giroud di girarsi con irridente facilità sul raddoppio milanista". Migliori in campo i croati Brozovic e Perisic, autore della rete dell'illusorio vantaggio interista.