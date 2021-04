Handanovic discute da mesi il rinnovo. “E l’Inter investirà su questi 4 ruoli”

Il portiere sloveno potrebbe restare anche fino alla stagione 2022/23: e diventare quindi l'estremo difensore con più presenze in nerazzurro

Samir Handanovic sta per raggiungere l'obiettivo tanto sognato con l'Inter: lo scudetto. Il capitano ha intenzione però di entrare ancor più nella storia nerazzurra come portiere con più presenze. Per farlo, però, dovrà prolungare il proprio contratto fino alla stagione 2022/23: "L’attuale contratto dello sloveno scade il 30 giugno 2022 - spiega Tuttosport -, ma da tempo il suo agente Fali Ramadani discute con l’Inter per un eventuale prolungamento. La situazione societaria ha frenato alcuni ragionamenti, ma anche il mercato sul fronte portieri.