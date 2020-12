Handanovic: “Senza dolore non c’è amore, l’arbitro ha preso la decisione giusta. Ora…”

Le parole di Samir Handanovic a Inter TV: “Le condizioni metereologiche? Per tutte e due le squadre era la stessa cosa. Partita sofferta? Senza dolore non c’è amore. Normale quando giochi su questi livelli. Importante è che siamo stati compatti, sempre squadre e che l’abbiamo vinta. Abbiamo creato tanto e potevamo chiuderla prima. Ci siamo complicati un po’ le cose. La prestazione c’è stata. Destino o no era fuorigioco: io la palla non l’ho vista e lui all’ultimo si è spostato. L’arbitro ha preso la decisione giusta. Prima dobbiamo pensare al Bologna. Facciamo un passo alla volta, prepariamoci bene per quella”.