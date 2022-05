CdS – Handanovic resta in dubbio ma l’Inter è preoccupata: ecco il motivo

La presenza di Handanovic contro l'Udinese continua a rimanere in dubbio: Inzaghi lo scioglierà a ridosso del match

"Il morale non è certo al massimo, mentre la condizione fisica, al di là del secondo tempo un po'... sgonfio di Bologna, non preoccupa". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla situazione in casa Inter a poche ore dal match contro l'Udinese. Analizzando i dati dei Gps durante le partite e gli allenamenti, non c'è preoccupazione da un punto di vista fisico e atletico, visto che alcuni giocatori chiave sono tornati a rendere al proprio livello dopo una fase di calo a febbraio e marzo. "La preoccupazione piuttosto è per l'infortunio di Handanovic, che non viene da una stagione perfetta (tutt'altro), ma che, se andrà in campo oggi a Udine, comunque non potrà essere al top. Idem Vidal che ha appena smaltito un infortunio alla caviglia destra e dovrà sostituire lo squalificato Calhanoglu", rimarca il Corriere dello Sport.