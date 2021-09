Handanovic, voglia di riscatto dopo l’errore. Ma la fiducia di Inzaghi è intatta

Il portiere e capitano dell'Inter vuole cancellare in fretta la gara di Verona, dove fu protagonista in negativo

L'Inter di Simone Inzaghi si prepara per la sfida di domenica contro la Sampdoria. Una partita significativa per Samir Handanovic che, come scrive il Corriere dello Sport, vuol cancellare in fretta l'errore di Verona:

"Gli amanti delle statistiche ricordano che la seconda giornata di Serie A ad Handanovic ultimamente non ha portato molta fortuna. Lo scorso anno a Benevento, con un passaggio sbagliato, regalò a Caprari il gol dell'1-3, ma non andò meglio la seconda stagione (2018-19) con Spalletti in panchina quando, all'esordio casalingo dopo il ko con il Sassuolo, sbagliò l'uscita favorendo il gol che permise a Belotti di accorciare le distanze e non fu perfetto neppure sul pareggio del Torino. La "criptonite" seconda giornata, però, adesso fa parte del passato e Samir è pronto a ripartire. Avrebbe preferito che non ci fosse stata la sosta per le nazionali per tornare immediatamente in campo e invece ha dovuto aspettare oltre due settimane prima di provare a cancellare quel tocco sbagliato per Brozovic che al Bentegodi ha messo la sfida in salita. Proprio lui che con i piedi nel corso degli anni ha fatto indubbi progressi rispetto all'inizio della sua avventura nerazzurra. Con Conte in panchina per la costruzione dal basso è stato importante, ma ha anche trovato spesso con lanci lunghi Lukaku. Il nuovo corso di Inzaghi lo ha iniziato con un errore, ma la fiducia del tecnico nei suoi confronti non vacilla".