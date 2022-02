Handanovic, errore clamoroso. “Tuffo goffo e lento. Futuro? L’idea di Marotta e Ausilio”

Analizzando cosa non ha funzionato, non si può non evidenziare l'errore di Handanovic in occasione del secondo gol di Giroud

Il derby perso, per come è maturato, ha lasciato tanta rabbia e delusione in casa Inter. Analizzando cosa non ha funzionato, non si può non evidenziare l'errore di Handanovic in occasione del secondo gol di Giroud. "Era il suo ultimo derby (almeno in campionato) da titolare indiscusso dell’Inter. La società ha già scelto Onana per il futuro, anche se l’intenzione di Marotta e Ausilio è comunque quello di proporgli un rinnovo di contratto. Tutto bello, fino al minuto 78. Fino a quel gran movimento di Giroud, certo, ma pure a un intervento in ritardo, lento, un tuffo goffo, una mano che tocca ma non abbastanza la conclusione del francese", commenta La Gazzetta dello Sport.