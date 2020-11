Inter-Toro, fascia speciale per Handanovic per l’iniziativa ‘un rosso contro la violenza’

Un rosso contro la violenza è l’iniziativa che da quattro anni si ripete su tutti i campi della Lega Serie A. E anche quest’anno sono stati coinvolti i giocatori. Post social, riga rossa sul volto e poi anche un particolare dedicato ai capitani.

Tutto per dire no alla violenza sulle donne, un problema che ha fatto registrare un’impennata di casi con il lockdown dovuto al coronavirus. Durante questo fine settimana i giocatori disegneranno sul loro volto una striscia rossa e verrà proiettato in tutti gli stadi un video realizzato per la campagna di sensibilizzazione. Ai capitani, compreso Handanovic in Inter-Toro, è stata consegnata una fascia speciale da indossare durante la gara.