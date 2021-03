Pellegatti: “Inter fortunata a trovare il vero Handanovic nel momento difficile”

Il giornalista ha parlato del portiere nerazzurro che nell'ultimo periodo è riuscito a fare parate importanti per la sua squadra

Il giornalista di fede milanista, in collegamento con Skysport, ha parlato del portiere nerazzurro come di uno dei migliori della Serie A. «Sì, per me è tra i migliori del campionato italiano. È stato tra i più forti in Europa. La fortuna dell'Inter è aver trovato l'Handanovic vero nel momento difficile. Se stai bene e sei in forma quella palla di Theo Hernandez esce di tanto così. Fa parte dello sport».