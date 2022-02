Scudetto, variabile portieri: Handanovic, Maignan e Ospina saranno decisivi

I tre estremi difensori di Inter, Milan e Napoli sono stati protagonisti in negativo nell'ultimo turno di campionato

Protagonisti in negativo nell'ultimo turno di campionato, Handanovic, Maignan e Ospina sono chiamati a riscattarsi quanto prima. Come scrive Liberi, lo scudetto potrà passare anche dalle loro parate: "La giornata dell'orgoglio che ha riacceso il fuoco delle "piccole" a spese delle forse presuntuose "grandi" ha invece rimescolato le carte e messo a nudo la variabile del portiere".

"Il turno appena archiviato ha messo in vetrina una serie di topiche da urlo. Mike Maignan ha fatto restare di sale i milanisti quando a Salerno ha deciso di avventurarsi in un'uscita da oratorio che ha spalancato la porta alla rovesciata di Bonazzoli per il gol dell'1-1. Il 26enne panterone francese si è meritato il soprannome di SuperMike ma se fra i pali è spettacolare quanto efficace, e coi piedi disegna pure assist (vedi quello a Leao con la Samp), ha ancora lacune nel gioco aereo".

"Quel che è fatto è fatto ormai invece per il 37enne Handanovic, beccato più volte negli ultimi anni dai tifosi nerazzurri per la sua ineffabile capacità di "tenere la posizione". O meglio restare fermo, tanto che l'hanno ribattezzato Posaman, attribuendogli perfino il superpotere di deviare i palloni con lo sguardo laser («tanto non ci sarebbe mai arrivato...»). Non gli è riuscito domenica contro il Sassuolo, quando anzi il tiro pestifero di Raspadori gli è passato sotto le gambe aprendo la via al tracollo dell'Inter che sognava di tornare in testa da sola".