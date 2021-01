CdS – Handanovic aveva abituato bene l’Inter: ora i miracoli scarseggiano e si nota

Questa mattina il Corriere dello Sport ha parlato dei facilitatori di Conte. Da Sanchez a Vidal, sono tanti i giocatori da cui ci si aspettava di più per esperienza ma non sono riusciti finora a far fare il salto di qualità all’Inter. Il giornale tra questi giocatori – dai quali ci si deve aspettare di più – inserisce anche il capitano dell’Inter, Samir Handanovic, e di lui scrive: “Il numero uno sloveno aveva abituato fin troppo bene negli anni passati. Ora che i miracoli scarseggiano, la differenza balza inevitabilmente all’occhio”.

Questo pomeriggio, con la Fiorentina, Handa sarà ancora titolare. Rispetto alla gara contro la Roma saranno otto i giocatori nuovi in campo, ma Radu resterà ancora in panchina. Darmian non è riuscito a recuperare dalla botta incassata a Roma e che lo aveva costretto a fare gli esami a Villa Stuart. Questa la formazione in campo:

Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Gagliardini, Eriksen, Sensi, Perisic; Sanchez, Lautaro.

(Fonte: Corriere dello Sport)