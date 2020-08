Inter, Handanovic: “Domani partita aperta. Il nostro gruppo? Stiamo bene in campo e fuori”

Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia della finale di Europa League col Siviglia: “La finale significa che si gioca per un titolo, qualcosa di importante: la vivo come le altre partite da quando siamo qui in Germania. Per una squadra di calcio essere gruppo o no cambia tanto: noi stiamo bene insieme, c’è il giusto mix tra giovani ed esperienza, con il tempo ci siamo trovati e stiamo bene insieme anche in campo, che è la cosa più importante. Il Siviglia non usciranno da quello che hanno fatto vedere finora, giocheranno la loro partita come noi: sarà aperta, entrambe giocheranno per alzare il trofeo. Abbiamo visto un Siviglia che imposta sempre il suo gioco e che ha fatto quello che doveva”.