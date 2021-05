Handanovic, il record di Zenga con l’Inter e l’ennesimo rigore parato: i numeri

Il portiere sloveno è arrivato a quota 328 presenze in Serie A con la maglia nerazzurra, per un totale di 388

Secondo rigore stagionale parato da Samir Handanovic, con modalità analoghe: come nel derby d'andata il capitano nerazzurro, tuffandosi alla sua destra, ha respinto il rigore di Ronaldo, capace poi di riibadire in rete proprio come fece Ibrahimovic. Si tratta comunque di una parata che ritocca il record di rigori parati in Serie A: sono ora 26 i penalty respinti dallo sloveno, che appunto nel derby aveva staccato Gianluca Pagliuca (a quota 24). Nelle ultime 10 stagioni nei top-5 campionati europei, solo Andrea Consigli e Benoît Costil (entrambi 16) hanno parato più rigori di Samir Handanovic (14).

Ma c'è un altro dato statistico che esalta la carriera di Samir Handanovic: con il match contro la Juventus il numero 1 sloveno ha eguagliato Walter Zenga come portiere con più presenze in Serie A con la maglia dell'Inter. Sono infatti 328 le partite in campionato giocate da Handanovic in nerazzurro, in totale sono 388 (le presenze di Zenga sono 472 con l'Inter, 328 appunto in Serie A).