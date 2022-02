Handanovic, non sarà l’ultimo derby. “Ancora decisivo: l’Inter pensa al rinnovo. E Onana…”

Il Corriere dello Sport propone il confronto tra Maignan e Handanovic: per lo sloveno, il futuro è ancora da chiarire

"Sarà il primo derby della Madonnina di Mike Maignan. E forse l'ultimo di Samir Handanovic. Forse perché l'Inter ha preso per la prossima stagione il camerunese Andre Onana, ma non è scontato (anzi...) che lo sloveno se ne vada". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Maignan e Handanovic. L'Inter sta pensando al rinnovo di contratto per l'ex Udinese, "e di lasciare aperto il ballottaggio tra i pali. Visto il rendimento che sta avendo, Samir partirebbe almeno alla pari del nuovo arrivato: finora sono stati diversi gli interventi con i quali ha salvato la porta nerazzurra e garantito punti pesanti. Ha vissuto stagioni più positive e altre meno, ma non è mai stato messo davvero in discussione", spiega il quotidiano.