TMW – Inter-Handanovic, rinnovo a un passo: previsti nuovi contatti. Lo sloveno prepara…

Nel piano rinnovi sulla scrivania della dirigenza dell’Inter c’è anche quello di Samir Handanovic. Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, il portiere e capitano dell’Inter ha praticamente raggiunto l’accordo con il club di viale della Liberazione per il prolungamento fino al 2023.

Secondo quanto riferisce il portale, a dicembre sono previsti nuovi contatti per sistemare gli ultimi dettagli e firmare il nuovo accordo. In caso di fumata bianca, si apriranno le porte per un futuro in società per lo sloveno, che pensa al presente al campo e prepara il futuro lontano dai pali.