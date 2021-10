Inter, Handanovic risponde da campione: “Tornato al meglio, si gode l’ultimo anno da titolare”

Tante critiche (alcune giuste) e perplessità, che però non lo hanno minimamente scalfito. Samir Handanovic ha continuato a lavorare

Tante critiche (alcune giuste) e perplessità, che però non lo hanno minimamente scalfito. Samir Handanovic ha continuato a lavorare a testa bassa, rispondendo poi in campo da campione. A Reggio Emilia, così come a Firenze, il portiere sloveno è stato fondamentale per le vittorie dell'Inter. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il capitano nerazzurro è tornato a godersi l'ultima stagione da titolare a Milano: