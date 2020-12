Handanovic: “Abbiamo sofferto, ma oggi era ancora più importante vincere. Il portiere…”

Le parole di Samir Handanovic ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Napoli: “Vincere è sempre importante, partiamo da questo. Oggi era ancora più importante per la classifica, per lo scontro diretto. Siamo soddisfatti, ci godiamo questa vittoria per un giorno e poi testa allo Spezia. Sapevamo che non sarebbe stata semplice. Nessuno si voleva scoprire, le squadre aspettavano, volevano vedere chi avrebbe sfruttato meglio il movimento. Per fortuna lo abbiamo fatto noi. Abbiamo sofferto, sicuramente possiamo gestire meglio la vittoria. Clean sheet? Credo faccia felici tutti, ma soprattutto il portiere va a dormire tranquillo”.

(Inter TV)