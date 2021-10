Vieri: “Dzeko forte forte, cambia la partita. Chi critica Handanovic non capisce un c…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV su Twitch, Christian Vieri ha parlato così di Handanovic e dell'Inter

"La gente che non capisce un cazzo critica Handanovic. Ho visto Inzaghi stamattina, mi ha detto che la squadra era stanca ma io gli ho detto che, con 4/5 cambi, se metti Dzeko, Vidal, metti giocatori importanti. Ora ha una panchina lunga, se metti questi giocatori poi la partita la vinci, hanno più qualità. 5 cambi vuol dire cambiare mezza squadra, tanta roba. Dzeko mezz'ora ce la fa, non le può giocare tutte ma entra e cambia la partita. Dimarco ora è in Nazionale, è una grande fortuna avere 5 cambi. Dzeko è forte forte, ha qualità".