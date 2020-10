Handanovic a Inter TV: “Ci è mancato qualcosa in CL, ma serve spirito diverso. L’obiettivo…”

Era a fianco a mister Conte nella conferenza stampa che precede la prima gara del girone di Champions League e ha parlato anche ai microfoni di Inter Tv. Il capitano, Samir Handanovic ha sottolineato: «Vogliamo fare bene come sempre. E non solo nelle gare di CL, si vede anche in allenamento. Degli anni in Champions mi porto dietro grandi esperienze, ottime partite ma anche poca continuità. Abbiamo giocato bene negli ultimi due anni in questa competizione ma ci è mancato un po’ per passare il turno. Serve uno spirito diverso per iniziare al meglio e per superare il girone. È quello che vogliamo. Il Borussia M gioca da due o tre anni con la stessa squadra e sono giocatori che sanno cosa vogliono. Hanno qualità in avanti, pressing e corsa sono i loro punti forti. I dettagli in CL sono importanti perché spostano una partita nel bene o nel male».

Queste invece le parole del portiere interista ai microfoni di Skysport:

‘”Nei due anni precedenti è veramente mancato poco, ci siamo sempre giocati la qualificazione all’ultima partita, è davvero mancato poco. Quest’anno partiamo per affrontare tutte le partite con lo spirito giusto e l’obiettivo di passare il girone. Bisognerà essere più cattivi sotto porta e meno leggeri davanti la nostra area, quello che sta succedendo con episodi che ci stanno penalizzando. Quando crei tanto e giochi in attacco come facciamo noi è normale che rischi qualcosa. C’è molta fiducia in questa squadra, anche se finora non abbiamo raccolto tutto quello che abbiamo creato ma questo gap non significa niente perché il campionato è appena cominciato e la strada è ancora davvero molto lunga. Non siamo preoccupati, ci preoccupiamo a come migliorare e come essere più forti, creativi e compatti dietro”.

