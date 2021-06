Hansi Muller: “Italia la mia favorita per l’Europeo: grande collettivo e…”

Hansi Müller, ex Inter e Como, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in merito all'Italia agli Europei

«Lo dico da tempo, nelle interviste qui in Germania: secondo me il titolo europeo sarà soltanto dell’Italia. Perché ha un grande collettivo, un gruppo affiatato che dimostra in ogni partita passione e affetto. La vostra Nazionale si sta presentando in un modo pazzesco. Il merito è dell’allenatore Mancini che fa sentire importanti tutti».

«Perché Roberto Mancini ha la mano giusta nello scegliere i giocatori. Se uno gioca in Nazionale ha una certa classe. Però tante volte hai una squadra piena di campioni e non funziona. Invece adesso l’allenatore l’ha azzeccata in pieno. Fa capire anche a quelli che non giocano che contano anche loro. Non ci sono seconde scelte. L’Italia ha grande amalgama, grande grinta. Si vede da come cantano l’inno. Io dopo l’inno potrei anche spegnere la televisione perché so già come va a finire, ho già capito tutto».