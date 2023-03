Hassler: “Dybala? Fossi stato nella Juve non l’avrei lasciato andare”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Thomas Hassler, ex calciatore, ha parlato così dell'addio di Paulo Dybala alla Juventus: "Ci saranno stati sicuramente dei motivi per cui il rapporto non è proseguito, ma se fossi nella Juve non dovresti lasciar andare un giocatore come Dybala. Ho giocato per un anno con la Juve, all'epoca la Serie A era il campionato più difficile di tutti e non è stato facile per me adattarmi. Avevo bisogno del mio tempo. Poi è arrivato il trasferimento alla Roma, sono state tre stagioni molto positive. Andò meglio rispetto alla mia esperienza in bianconero, ma francamente non rimpiango nulla. Ho bellissimi ricordi sia a Torino che a Roma".