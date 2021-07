TS – Hateboer, nessun riscontro sull’interesse dell’Inter. Gasperini punta su di lui

L'esterno olandese non è in vendita, servirebbe un'offerta importantissima per far cambiare idea all'Atalanta

Andrea Della Sala

Tra gli esterni seguiti dall'Inter per rinforzare le fasce laterali di Inzaghi c'è anche il giocatore dell'Atalanta Hans Hateboer. L'olandese è una delle opzione per la fascia destra, anche se non sarà facile strapparlo alla corte di Gasperini.

Secondo quanto riporta Tuttosport, "Rispetto alle voci che vorrebbero l’Inter interessata ad Hateboer non ci sono riscontri, l’Atalanta ormai è diventata bottega assai cara e, se anche dovessero essere fatti passi concreti da parte della società meneghina, è sicuro che la valutazione del numero 33 olandese sarebbe molto alta. Gasperini, particolare da non trascurare, ha sempre dimostrato grande considerazione per Hateboer al punto che l’ha schierato nella finale di Coppa Italia, nonostante un Maehle in ottime condizioni".