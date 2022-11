Belgio KO, Hazard: “Grande delusione, ora dobbiamo resettare mentalmente”

"Ci siamo imbattuti in un ottimo Marocco, che si merita i complimenti", ha dichiarato Eden Hazard dopo il KO contro il Marocco

"Siamo davvero delusi. Volevamo qualificarci oggi agli ottavi ma ci siamo imbattuti in un ottimo Marocco, che si merita i complimenti. Noi dovremo recuperare mentalmente, riposare e dare tutto nella prossima partita, ma soprattutto capire cosa non ha funzionato oggi anche se non abbiamo fatto una partita così brutta". Così uno sconsolato capitano del Belgio, Eden Hazard, dopo l'inattesa sconfitta col Marocco.