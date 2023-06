Hazard: “Sono ancora in grado di fare il calciatore professionista. Ho riposato 3 anni…”

È ancora tutto da decifrare il futuro di Eden Hazard . Dopo quattro stagioni al Real Madrid, il giocatore belga dovrà decidere la sua prossima destinazione. "Onestamente, ancora non lo so. Dopo questi tre anni difficili, voglio solo passare del tempo con la mia famiglia, andare in vacanza come tutti...".

“È vero che in questi giorni ho letto molto di me. E un sacco di sciocchezze. Andare al RWDM con mio fratello? Non so se è stupido, vedremo... so che non ti sto dando le risposte che ti aspetti ma, onestamente, ancora non le ho. Detto questo, vi assicuro che sono ancora in grado di fare il calciatore professionista, il mio fisico ce la fa. Ho riposato per due o tre anni, ho ancora energia", ha detto il giocatore al termine di Austria-Belgio.