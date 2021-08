Hellas Verona-Inter, dove vedere il match in diretta in tv e in streaming

Dove seguire in diretta la sfida valida per la seconda giornata della Serie A 2021/2022 tra il Verona di Di Francesco e l'Inter di Inzaghi

Seconda giornata di Serie A già alle porte: dopo il successo nella prima giornata, l'Inter torna in campo venerdì 27 a Verona per la sfida con l'Hellas, in programma al Bentegodi alle 20:45 (qui le info per la trasferta).