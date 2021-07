Helveg: “Quello che è successo a Eriksen ha compattato la Danimarca. La nostra forza…”

Thomas Helveg, ex difensore di Milan e Inter, ha parlato del match che vede stasera la sua Danimarca affrontare l'Inghilterra

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Thomas Helveg, ex difensore di Milan e Inter , ha parlato del match che vede stasera la sua Danimarca affrontare l'Inghilterra nella seconda semifinale di Euro 2020, utile per stabilire l'avversario dell'Italia di Mancini nella finale di domenica sera:

"Quello che è successo a Christian, che ci ha fatto enormemente spaventare, ci ha uniti ancora di più. E la gente ha dato una grande scossa alla squadra, che a sua volta sta ripagando in modo pazzesco. Non siamo un Paese enorme, quello che possiamo togliere agli altri ben venga. La nostra forza è la squadra: abbiamo ottimi giocatori, ma non c'è la stella che può esserci in altre Nazionali. Il gruppo è ciò che ci contraddistingue. Maehle è un grande calciatore, è al top in tutti i test fisici, la più bella sorpresa dell'Europeo. Damsgaard è forte tecnicamente, magari fisicamente manca in qualcosa ma vede il gioco ed è imprevedibile".